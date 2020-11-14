Трамп поседел после выборов

Президент США Дональд Трамп появился на публике с седыми волосами, а не золотистыми, как раньше.

Президент США Дональд Трамп появился на публике с седыми волосами, а не золотистыми, как раньше. На изменения в цвете волос главы государства обратили внимание журналисты.

Больше не рыжий: Дональд Трамп после выборов поседел pic.twitter.com/HMnAqRftrA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2020

Накануне Трамп выступал перед прессой возле Белого дома и заявил, что не знает, сможет ли остаться на второй срок. Президент впервые допустил, что следующую американскую администрацию возглавит не он.

Тем не менее американский лидер пообещал, что не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. До сих пор не объявлены официальные итоги, хотя некоторые СМИ назвали Байдена новым президентом. Инаугурация 46-го главы Белого дома состоится 20 января 2021 года.