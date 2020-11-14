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11:03   14 Ноября 2020
Политика

Трамп поседел после выборов

Трамп поседел после выборов

Президент США Дональд Трамп появился на публике с седыми волосами, а не золотистыми, как раньше. На изменения в цвете волос главы государства обратили внимание журналисты.

Накануне Трамп выступал перед прессой возле Белого дома и заявил, что не знает, сможет ли остаться на второй срок. Президент впервые допустил, что следующую американскую администрацию возглавит не он.

Тем не менее американский лидер пообещал, что не будет вводить карантин ни при каких обстоятельствах.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. До сих пор не объявлены официальные итоги, хотя некоторые СМИ назвали Байдена новым президентом. Инаугурация 46-го главы Белого дома состоится 20 января 2021 года.

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#трамп #волосы

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