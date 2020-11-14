Синоптик предупредил москвичей о наступлении метеорологической зимы

Температура воздуха на неделе впервые в сезоне опустится ниже нуля.

На неделе с 16 ноября москвичей ждет метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха не будет подниматься выше нуля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, на следующей неделе впервые в сезоне среднесуточная температура воздуха опустится в отрицательный сектор: днем от нуля до минус трех градусов, ночами - до минус шести. При этом снега не ожидается. Напротив, будет преимущественно ясно.

В отличие от выходных 14- 15 ноября. В субботу и воскресенье жителям столичного региона обещают пасмурную погоду и моросящий дождь. В воскресенье - мокрый снег. Температура воздуха при этом не превысит плюс трех градусов.