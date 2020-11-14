РФ и Турция продолжат переговоры по наблюдательному центру в НКР 14 ноября

Представители России и Турции продолжат 14 ноября переговоры по созданию наблюдательного центра в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в турецком Минобороны.

Представители России и Турции продолжат 14 ноября переговоры по созданию наблюдательного центра в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в турецком Минобороны.

Развертывание мониторингового центра подразумевается одним из пунктов трехстороннего соглашения, которое было подписано Россией, Арменией и Азербайджаном. Другим условием было размещение миротворческого контингента из России на линии соприкосновения. Для этого была развернута переброска самолетами транспортной авиации. Прибывшие миротворцы начали размещение на специально оборудованных пунктах.

Общая численность контингента составит 1960 солдат, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специализированной техники. За минувшие сутки совершили полет порядка 20 самолетов Ил-76, доставив более 170 солдат и 20 автомобилей.