Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85 лет.

Ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85 лет.

Стало известно о смерти актера театра и кино Армена Джигарханяна. На момент смерти артисту было 85 лет, он находился в Москве.

О печальном событии сообщили в пресс-службе Московского драматического театра, руководителем которого он являлся. Пока что о причинах смерти актера не известно. По некоторым данным, у него могли быть проблемы с сердцем.

Когда пройдет церемония прощания с Джигарханяном, а также где он будет похоронен, станет известно позднее.