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9:19   14 Ноября 2020
Политика

Показания россиянина Пулатова приобщили к делу MH17

Показания россиянина Пулатова приобщили к делу MH17

Показания россиянина Олега Пулатова приобщили к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.

Сторона защиты продемонстрировала суду видеозапись с показаниями Пулатова. Он рассказал, что не видел ЗРК "Бук" в день крушения лайнера, а в его обязанности тогда не входила охрана или транспортировка комплекса.

Россиянин уточнил, что не служил в ВС России в июле 2014 года и не общался с должностными лицами страны. Показания Пулатова приобщены к делу.

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Судебное разбирательство длится шесть лет, и российская сторона не раз заявляла о предвзятости и необъективности расследования.

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#суд #нидерланды #mh17

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