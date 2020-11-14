Показания россиянина Пулатова приобщили к делу MH17

Показания россиянина Олега Пулатова приобщили к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.

Показания россиянина Олега Пулатова приобщили к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.

Сторона защиты продемонстрировала суду видеозапись с показаниями Пулатова. Он рассказал, что не видел ЗРК "Бук" в день крушения лайнера, а в его обязанности тогда не входила охрана или транспортировка комплекса.

Россиянин уточнил, что не служил в ВС России в июле 2014 года и не общался с должностными лицами страны. Показания Пулатова приобщены к делу.

Малайзийский Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года под Донецком. Погибли 298 человек. Судебное разбирательство длится шесть лет, и российская сторона не раз заявляла о предвзятости и необъективности расследования.