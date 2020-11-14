Врач Зверев рассказал, кто менее подвержен тяжелому течению COVID-19

Страдающие хроническими заболеваниями люди наиболее подвержены тяжелому течению COVID-19. Подробнее об этом рассказал научрук НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Страдающие хроническими заболеваниями люди наиболее подвержены тяжелому течению COVID-19. Подробнее об этом рассказал научрук НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Он в интервью "Парламентской газете" отметил, что люди, у которых нет проблем с системой кровообращения или иммунной системой с меньшей долей вероятности могут перенести коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Во избежания заражения им следует строго соблюдать масочный и перчаточный режим, а также принятые правительством ограничительные меры и гигиенические нормы.

"Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система", — подчеркнул Зверев.

По его словам, пациенты с тяжелой формой COVID-19 заразнее для окружающих из-за более активного выделения вируса, нежели болеющие легкой формой.