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7:35   14 Ноября 2020
Политика

Трамп сообщил о победе на выборах президента в Пенсильвании по конституции

Трамп сообщил о победе на выборах президента в Пенсильвании по конституции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что одерживает победу на выборах главы страны в штате Пенсильвания по американской конституции. Об этом он написал в Twitter.

Дональд Трамп рассказал, что побеждает в Пенсильвании, так как его сторонники не получили доступ к просмотру 700 тыс. бюллетеней.

"Не было доступа к отслеживанию подсчета 700 000 бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, в соответствии с нашей великой конституцией, что мы выигрываем штат Пенсильвания", — отметил он.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Подсчет голосов ведется до сих пор. Официально победитель еще не определен.

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#сша #выборы #трамп

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