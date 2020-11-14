Немецкий депутат заявил о беспочвенной атаке на РФ из-за дела Навального

Позиция немецких властей по отношению к России является несправедливой. Так считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон.

Позиция немецких властей по отношению к России является несправедливой. Так считает депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон.

Депутат в беседе с "Комсомольской правдой" отметил, что дело об "отравлении" блогера Алексея Навального накалило отношения между странами. По словам Быстрона, Германия безосновательно осуждает Россию и одновременно с этим отказывается от сотрудничества в расследовании дела.

Особенно сильно диалог между Москвой и Берлином ухудшился при главе немецкого МИД Хайко Маасе. По мнению Быстрона, сейчас отношения между странами близки к катастрофе.