Две вакцины от COVID-19 могут разрешить к использованию в США до конца года

США до конца этого года могут допустить к экстренному использованию сразу две вакцины и два лекарственных средства против коронавирусной инфекции.

США до конца этого года могут допустить к экстренному использованию сразу две вакцины и два лекарственных средства против коронавирусной инфекции.

Соответствующее заявление сделал советник действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слаои.

Он уточнил, что в настоящее время в США завершается третья фаза испытаний у двух вакцин против COVID-19. По его словам, в течение нескольких недель будет подана заявка в FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), чтобы получить разрешение на экстренное их использование.

"[...] если она будет одобрена, есть надежда, что они могут быть доступны для населения США в декабре", — подчеркнул Слаои.

Он добавил, что такие же заявки подали компании, которые разрабатывают два типа лекарств для лечения COVID-19. Советник Трампа объяснил, что одобрение вакцины и лекарственных препаратов станет значимым для США событием.