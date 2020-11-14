Раскрыт бюджет на лечение заразившегося COVID-19 Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого выявили коронавирус, находится в клинической больнице "Феофания", где его лечат на тех же условиях, что и других пациентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого выявили коронавирус, находится в клинической больнице "Феофания", где его лечат на тех же условиях, что и других пациентов.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" главврач Игорь Семенов рассказал, что у Зеленского "есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление". С его слов, "сумма содержания президента такая же, как и любого пациента, это в среднем 7,8 тыс. грн на день".

"Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Препараты могут менять в зависимости от симптоматики. Президент находится в больнице ровно на тех же условиях, как и другие", — отметил Семенив.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак 9 ноября сообщили, что заболели COVID-19.