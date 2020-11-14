Рабинович рассказал о возможном дефолте на Украине

Неправильные меры Киева по борьбе с коронавирусом могут спровоцировать дефолт на Украине. Так считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Неправильные меры Киева по борьбе с коронавирусом могут спровоцировать дефолт на Украине. Так считает депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

Увидеть признаки надвигающегося дефолта можно уже сейчас, отметил Рабинович. В настоящее время в стране приостановлены платежи казначейства, не считая зарплат и пенсий. По словам депутата, он больше не может смотреть на уничтожение Украины его "воровским государством".

"Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство", — цитирует его "112 Украина".

Рабинович считает, что единственным выходом из этой ситуации является смена правительства страны. Он добавил, что уже внес в Раду проект закона о запрете на повышение тарифов ЖКХ в период пандемии.