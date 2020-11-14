Кортунов: в словах Бюльбюль оглы о Ми-24 не было дипломатического маневра

Эйфорические настроения, царящие в последнее время среди политической элиты Азербайджана, могли повлиять на заявления посла этой страны в РФ Полада Бюльбюль оглы, но в его словах нет никакого дипломатического маневра.

Эйфорические настроения, царящие в последнее время среди политической элиты Азербайджана, могли повлиять на заявления посла этой страны в РФ Полада Бюльбюль оглы, но в его словах нет никакого дипломатического маневра.

Такое мнение в беседе с изданием «Взгляд» высказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, комментируя разногласия, возникшие между азербайджанскими властями и послом республики при оценке инцидента со сбитым российским вертолетом.

Напомним, вертолет Ми-24 был сбит из ПЗРК азербайджанскими военнослужащими над территорией Армении 9 ноября. В результате инцидента погибли двое российских военных и еще один получил ранения. Баку в кратчайшие сроки после произошедшего принес России официальные извинения, пообещав провести расследование и наказать виновных.

Однако 12 ноября, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, комментируя трагический инцидент на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», заявил, что «на войне как на войне» и произойти, по его словам, может всякое.

В ответ российское Министерство иностранных дел выразило надежду, что впредь «азербайджанские коллеги воздержаться от двусмысленных заявлений» по поводу произошедшего.

Комментируя эту ситуацию, Андрей Кортунов в первую очередь отметил, что послов разных стран можно разделить на две категории, первая из которых – это профессиональные дипломаты, а вторая – пиар-агенты своих стран, которые действуют в «менее формальной манере». И Полад Бюльбюль оглы, по мнению эксперта, относится как раз ко второй категории дипломатов.

«К тому же, в случае отношений России и Азербайджана основные политические решения принимаются путем личного общения между лидерами, которые хорошо друг с другом знакомы. Посол в данном случае играет меньшую роль», — добавил Кортунов.

Влияние на слова Бюльбюль оглы, по его словам, могли оказать эйфорические настроения азербайджанской политической элиты, которые руководство страны никак не контролирует. Чувство осторожности порой притупляется от упоения победой, добавил политолог, и в этом состоянии делаются подобные импульсивные высказывания.

«Поэтому дипломатического маневра тут нет. В противном случае заявление делалось бы не послом, а лично национальным лидером страны, — отметил эксперт. — Однако в перспективе эти настроения могут быть опасны – головокружение от успехов ни к чему хорошему не приводят».

Также эксперт отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сохраняет за собой статус национального лидера. Теперь, когда он сделал то, чего азербайджанцы ждали десятилетиями – вернул Карабах под контроль Баку – он стал национальным героем. Статус Алиева чрезвычайно высок, подчеркнул Кортунов.

В заключение Кортунов прокомментировал реакцию российского МИД на слова азербайджанского посла, отметив, что она была правильной и важен сам факт, того, что она последовала.

«Это легкомысленное заявление прозвучало неуместно, учитывая, что погибли люди. Уже был случай, когда турки сбили российский самолет, и Россия долго добивалась извинений, прежде чем они последовали. Баку, учитывая турецкий опыт, оперативно отреагировал и признал вину, что повлияло на позицию Москвы», — напомнил политолог.

Бюльбюль оглы, по его словам, «мог бы помолчать», не подливая масла в огонь и не привлекая лишнего внимания. Его слова не отвечали ни интересам двусторонних российско-азербайджанских отношений, ни интересам Азербайджана.