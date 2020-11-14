Познер ответил на оскорбления со стороны депутата ГД от КПРФ

Журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на негативный выпад в свой адрес от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Последний приравнял Познера с "подонками".

Журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на негативный выпад в свой адрес от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Последний приравнял Познера с "подонками".

Рашкин был возмущен словами телеведущего о "фашистских чертах" в СССР и заявил, что Владимир Познер "из категории людей-подонков". Парламентарий добавил, что взгляды и убеждения журналиста не стали препятствием на его карьерном пути в период Советского Союза.

Познер в интервью "НСН" на это ответил лаконично, что не намерен отвечать на подобные обвинения и каких-либо комментариев по этому поводу у него нет. Журналист однако подчеркнул, что во времена СССР Коммунистическую партию представляли абсолютно разные люди, среди которых встречались как "достойные", так и "мерзавцы". Поэтому Познер считает неуместным обобщение.