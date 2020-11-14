США побили антирекорд по суточному количеству новых случаев COVID-19

Всего за последние сутки в США было зафиксировано более 154,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии COVID-19.

Всего за последние сутки в США было зафиксировано более 154,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии COVID-19.

Сообщение о максимальном приросте новых случаев COVID-19 в США поступило от телекомпании CNN, которая ссылается на данные Университет Джонса Хопкинса.

Значение выше отметки в 100 тысяч новых случаев COVID-19 продолжает сохраняться в США уже 12 дней подряд. При этом предыдущий антирекорд был зафиксирован 12 ноября. Тогда коронавирус выявили у 153 496 человек.

Первым американским штатом, где число заражений коронавирусом за все время с начала эпидемии превысило один миллион стал Техас. Сейчас к нему присоединилась Калифорния, где COVID-19 выявили у 1 009 885 человек. С начала пандемии на территории США выявлено свыше 10,7 млн случаев инфицирования COVID-19.