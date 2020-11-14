Сатановский: российские миротворцы будут в Карабахе «меж двух огней»

Никто не будет благодарен России за ее миротворцев в Нагорном Карабахе. Это нужно понимать и не ждать никаких сантиментов. Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

Никто не будет благодарен России за ее миротворцев в Нагорном Карабахе. Это нужно понимать и не ждать никаких сантиментов.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

«В конце 80-х — начале 90-х в наших миротворцев — еще советских, в Карабахе стреляли и с армянской, и с азербайджанской стороны. Более 50 убитых, почти 400 раненых», — напомнил эксперт.

А кто этого не вспоминает, по словам Сатановского, может порасспрашивать генерала Куликова, тот все хорошо помнит.

В Карабахе, как это было и в Сирии, нельзя верить никому, кроме тех, кто на деле доказал, что свой, уверен политолог.

«Из них можно формировать вспомогательные подразделения, использовать в разведке, давать им и их семьям российское гражданство, — считает он. — Но понимать, что мы и для армян, и для азербайджанцев — в первую очередь помеха для сведения счетов друг с другом. А помехи они привыкли устранять».

По мнению Сатановского, особую угрозу для наших миротворцев в Карабахе представляют не исламисты Эрдогана и не пантюркисты, и даже не «Азербайджанские волки», которые являются филиалом турецких «Серых волков».

Этой особой угрозой является «Дашнакцутюн» - официальная парламентская партия в Армении, которая отказалась принять заключенное Пашиняном и Алиевым соглашение о прекращении войны в Карабахе.

«На их руках кровь наших офицеров, которых они убивали в России после распада СССР, когда мстили миротворцам, действовавшим в Карабахе. Армянские националисты и в советское время теракты в России организовывали. Те же взрывы в Москве в 1977 году. Давние традиции», — подчеркнул Сатановский.

Нужно понимать, что там будут очень опасные враги – обстрелянные, с опытом ведения диверсионно-террористической деятельности и войны, и при этом от всего сердца ненавидящие российских миротворцев.

Азербайджанцы ненавидят их за то, что не дали «вырезать армян». А армяне – за то, что их спасли в критический момент, а такое «люди никогда не прощают».

«Так что, если что, стрелять придётся первыми и исключительно на поражение. Как и вести мощную агитационную работу среди местного населения, нравится это Еревану и Баку или нет. И русифицировать молодежь, как только можно. Своя тельняшка ближе к телу», — заключил эксперт.

Напомним, обострение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе продолжалось с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В ночь на 10 ноября при посредничестве России Баку и Ереван заключили соглашение о мире, и о вводе в регион российского миротворческого контингента.