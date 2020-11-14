Сохранение столицы Ливии в Триполи может погрузить страну в хаос

Инициатива ООН сохранить Триполи в качестве столицы Ливии, при ее реализации, может привести к новым столкновениям в стране. Об этом заявил ливийский политолог Адель Хаттаб.

Инициатива ООН сохранить Триполи в качестве столицы Ливии, при ее реализации, может привести к новым столкновениям в стране. Об этом заявил ливийский политолог Адель Хаттаб.

Речь идет о документе, который на Форуме политического диалога в Тунисе внесла на рассмотрение исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс. В нем предлагается сохранить за Триполи статус административной столицы североафриканского государства. До этого ее планировали перенести в Сирт, передает Федеральное агентство новостей.

Хаттаб считает подобную инициативу неприемлемой. Он утверждает, что при ее реализации новый Президентский совет будет подвержен давлению со стороны запрещенной в России террористической организации "Братья-мусульмане" и незаконных вооруженных формирований Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и "прочих экстремистов". Также политик уверен, все это может спровоцировать новую волну вооруженных столкновений в стране.

По мнению Хаттаба, этот проект не направлен на решение проблем в Ливии. Он сравнивает его с соглашением "Схират", которое привело североафриканское государство к хаосу.