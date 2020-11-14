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1:59   14 Ноября 2020
Общество

Россия возобновляет авиаперелеты с Эфиопией и Сейшелами

Россия возобновляет авиаперелеты с Эфиопией и Сейшелами

Перелеты между Россией, Эфиопией и Сейшельскими островами возобновляются после введенного из-за пандемии запрета. Об этом заявили в российском правительстве.

Самолеты из Москвы в Аддис-Абебу будут летать трижды в неделю. Перелеты из Москвы в Викторию будут осуществляться два раза в неделю. Граждане Эфиопии и Сейшел с видом на жительство смогут пересекать границу России посредством воздушных пропускных пунктов.

Вместе с этим было увеличено число полетов между Россией и Казахстаном, ОАЭ, Кубой и Мальдивами. Из Москвы в Нур-Султан самолеты будут летать трижды в неделю, в Алма-Ату — два раза в неделю. В ОАЭ будут осуществляться семь рейсов, на Кубу — четыре рейса и на восемь на Мальдивы.

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#авиасообщение #эфиопия #сейшелы

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