Боевики СДС освободили террористов ИГИЛ, чтобы получить поддержку США

Больше 500 боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" освободили из тюрем, подконтрольных образованию "Сирийские демократические силы" (СДС).

Больше 500 боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" освободили из тюрем, подконтрольных образованию "Сирийские демократические силы" (СДС).

Согласно данным протурецкого издания Al-Monitor, курдские боевики пошли на такой шаг, чтобы дестабилизировать регионы и продолжать получать поддержку со стороны Соединенных Штатов. В информационном агентстве уточнили, что террористы ИГИЛ ведут свою деятельность в деревнях на берегу реки Евфрат, передает Федеральное агентство новостей.

"Свыше 500 боевиков были освобождены СДС некоторое время назад, они общаются с другими членами ИГ внутри и за пределами территории, чтобы продолжить террористическую деятельность", — заявил изданию сирийский журналист Ахмед аш-Шебль.

В издании также добавили, что боевики СДС не заинтересованы в стабилизации региона, поскольку они получают там долю от нелегальной контрабанды сирийской нефти. Для них крайне важно сохранить свое присутствие на этих территориях.

Боевики ИГИЛ 13 ноября совершили нападение на подразделение Сирийской Арабской Армии недалеко от города Эс-Сухне в провинции Хомс. За сутки до этого, в северной провинции Алеппо был совершен подрыв колонны Вооруженных сил Турции. Тогда же на пути конвоя ВС России в районе населенного пункта Мусейфра произошла детонация самодельного взрывного устройства.