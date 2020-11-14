Трамп анонсировал появление американской вакцины от коронавируса

Американская вакцина против нового типа коронавируса станет доступна для граждан США в апреле 2021 года. Об этом сообщил действующий президент страны Дональд Трамп.

Американская вакцина против нового типа коронавируса станет доступна для граждан США в апреле 2021 года. Об этом сообщил действующий президент страны Дональд Трамп.

Он в пятницу в рамках пресс-конференции в Белом доме заявил о наличии у США миллионов доз препарата. По его словам, они уже готовы и сейчас ожидают одобрения регулятором.

"Уже в апреле вакцина будет доступна для всего населения", — подчеркнул американский лидер.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее высоко оценил эффективность зарегистрированных в России вакцин от коронавируса. Показатель их результативности составил 90%. При этом он отметил, что в любом случае необходимо брать во внимание особенности иммунитета каждого человека.