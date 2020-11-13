Представитель ООН назвал дату выборов в Ливии

Национальные выборы в Ливии состоятся 24 декабря 2021 года. Соответствующую информацию сообщил представитель ООН.

Национальные выборы в Ливии состоятся 24 декабря 2021 года. Соответствующую информацию сообщил представитель ООН.

С 9 ноября в Тунисе проводится ливийский форум политического диалога. Он проходит под наблюдением Миссии ООН по поддержке североафриканского государства. В форуме принимают участие 75 делегатов от Ливии. Мероприятие закончится 16 ноября, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее участники форума согласовали план по объединению органов власти в Ливии. Такое заявление сделала и.о. спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Уильямс.