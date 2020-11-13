Карантин выходного дня вводится на Украине с 14 ноября

Новые ограничения вводятся на Украине из-за роста случаев коронавируса в стране. Соответствующее решение было принято правительством страны.

Новые ограничения вводятся на Украине из-за роста случаев коронавируса в стране. Соответствующее решение было принято правительством страны.

Ограничительные меры будут носить общегосударственный характер. Они будут действовать до конца ноября. В этот период кинозалы и театры должны быть заполнены не более чем на 50% в каждом зале. Под запрет попадает работа музеев, которые не могут обеспечить 20 кв. м на одного посетителя. Аналогичная мера касается фитнес-клубов.

Временно остановлена работа развлекательных заведений, ночных клубов и заведений общепита с организацией досуга. Последние должны быть закрыты с 22:00 до 07:00, не считая адресную доставку и заказов навынос.

Карантин выходного дня будет действовать с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в стране будут работать только объекты критической инфраструктуры, включая продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все другие объекты будут закрыты.