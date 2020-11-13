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22:29   13 Ноября 2020
Политика

СМИ: Трамп победил в Северной Каролине

СМИ: Трамп победил в Северной Каролине

Глава Белого дома Дональд Трамп победил на выборах президента в "колеблющемся" штате Северная Каролина. Об этом сообщает NBC.

По сведения телеканала, действующий президент Соединенных Штатов набрал 15 голосов выборщиков в Северной Каролине. Президентские выборы в США прошли 3 ноября текущего года. Пока итоги голосования остаются неизвестными, потому что в настоящее время в некоторых штатах страны ведется подсчет голосов.

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#сша #выборы #трамп

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