22:29 13 Ноября 2020Политика
СМИ: Трамп победил в Северной Каролине
Глава Белого дома Дональд Трамп победил на выборах президента в "колеблющемся" штате Северная Каролина. Об этом сообщает NBC.
Глава Белого дома Дональд Трамп победил на выборах президента в "колеблющемся" штате Северная Каролина. Об этом сообщает NBC.
По сведения телеканала, действующий президент Соединенных Штатов набрал 15 голосов выборщиков в Северной Каролине. Президентские выборы в США прошли 3 ноября текущего года. Пока итоги голосования остаются неизвестными, потому что в настоящее время в некоторых штатах страны ведется подсчет голосов.