Трамп может появиться на акции в его поддержку в Вашингтоне

Глава Белого дома Дональд Трамп не исключил, что 14 ноября выйдет поприветствовать участников акции в его поддержку в Вашингтоне. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома Дональд Трамп не исключил, что 14 ноября выйдет поприветствовать участников акции в его поддержку в Вашингтоне. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американский лидер отметил, что ему приятно видеть поддержку от граждан Соединенных Штатов. Он сообщил, что попытается прийти на демонстрацию в его поддержку, которая будет проходить в Вашингтоне.

"Возможно, я даже попытаюсь заглянуть ненадолго и поздороваться", — рассказал президент США.

По его словам, президентские выборы в стране были сфальсифицированы.