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21:01   13 Ноября 2020
Политика

Вассерман: Европе выгодно использовать протестный потенциал Молдавии

Вассерман: Европе выгодно использовать протестный потенциал Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон, участвовавший в очередных выборах главы государства, не сможет сохранить свой пост.

На территории государства может повториться белорусский сценарий с протестами и попытками смены власти. Такое мнение выразил политконсультант Анатолий Вассерман. Его мнение по ситуации в республике представлено в материале Nation News.

Он отметил, что разница между участниками выборов в итоге подсчета голосов будет минимальной. Если у главы Белоруссии Александра Лукашенко было колоссальное преимущество, то в Молдавии ситуации иная.

Происходящее может быть использовано Евросоюзом, считает Вассерман. ЕС охотно уничтожает конкурирующие производства в странах, на которые распространяется влияние.

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#ес #молдавия #додон

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