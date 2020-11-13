Вассерман: Европе выгодно использовать протестный потенциал Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон, участвовавший в очередных выборах главы государства, не сможет сохранить свой пост.

Президент Молдавии Игорь Додон, участвовавший в очередных выборах главы государства, не сможет сохранить свой пост.

На территории государства может повториться белорусский сценарий с протестами и попытками смены власти. Такое мнение выразил политконсультант Анатолий Вассерман. Его мнение по ситуации в республике представлено в материале Nation News.

Он отметил, что разница между участниками выборов в итоге подсчета голосов будет минимальной. Если у главы Белоруссии Александра Лукашенко было колоссальное преимущество, то в Молдавии ситуации иная.

Происходящее может быть использовано Евросоюзом, считает Вассерман. ЕС охотно уничтожает конкурирующие производства в странах, на которые распространяется влияние.