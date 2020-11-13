Прокуратура Нидерландов требует отклонения ходатайств защиты по делу MH17

Прокуратура Нидерландов считает, что нужно отклонить ходатайства защиты о проведении дополнительных расследований по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Прокуратура Нидерландов считает, что нужно отклонить ходатайства защиты о проведении дополнительных расследований по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17.

Прокурор Тейс Бергер заявил, что ходатайства защиты должны быть отклонены, так как расследование уже проведено, множество материалов приобщено к делу. В следствии имеются показания свидетелей, заявления властей и перехваченные телефонные разговоры.

По его словам, нет смысла проводить дополнительный допрос людей. Прокурор напомнил, что суд ранее одобрил несколько требований защиты.

Лайнер Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек. Судебный процесс длится шесть лет, РФ не раз говорила о безосновательности "доказательств" обвинения и дезинформации.