Белый дом планирует второй срок Дональда Трампа

Работа Белого дома ориентирована на предположение, что американский лидер США Дональд Трамп получит второй срок.

Работа Белого дома ориентирована на предположение, что американский лидер США Дональд Трамп получит второй срок.

Об этом заявил экономический советник президента Питер Наварро в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, Белый дом стремится к победе действующего президента США. Они проверяют и сертифицируют бюллетени. Также сотрудники администрации расследуют возможные подлоги и собирают подписанные показания свидетелей.