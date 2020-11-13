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20:54   13 Ноября 2020
Политика

Белый дом планирует второй срок Дональда Трампа

Белый дом планирует второй срок Дональда Трампа

Работа Белого дома ориентирована на предположение, что американский лидер США Дональд Трамп получит второй срок.

Об этом заявил экономический советник президента Питер Наварро в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, Белый дом стремится к победе действующего президента США. Они проверяют и сертифицируют бюллетени. Также сотрудники администрации расследуют возможные подлоги и собирают подписанные показания свидетелей.

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#сша #трамп #белый дом

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