Туроператорам России дали советы по развитию "Большого Золотого кольца"

Ростуризм планирует создать новый туристический маршрут — «Большое Золотое кольцо». Идею развития направления оценил основатель компании «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Ростуризм планирует создать новый туристический маршрут — «Большое Золотое кольцо». Идею развития направления оценил основатель компании «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Благодаря расширению масштабов «Золотого кольца» ожидается развитие популярного у россиян туристического направления. Работу планируют провести за счет включения в перечень новых городов с насыщенной историей. Все они также располагаются в хорошей транспортной доступности от столицы России, Москвы. В частности, речь идет о Туле и Рязани, заявили в Федеральном агентстве по туризму.

«Большое Золотое кольцо» имеет хорошие перспективы. Запустить новые маршруты будет хорошей идеей на данный момент, так как внутренний туризм получил мощный толчок. К тому же многие операторы сейчас предлагают клиентам туры от семи до десяти дней, заметил владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"Наверняка появятся короткие туры и поездки выходного дня по городам-новичкам "Золотого кольца": они получат шанс на развитие туристической отрасли, а отдыхающие побывают в новых для себя местах", — заметил владелец компании.

Проговаривая советы для туристической отрасли, Кузнецов заметил, что особых проблем со включением новых точек на карту маршрута путешествий быть не должно. Ведь каждый из городов по-своему интересен и в нем есть чем заняться. Также эксперт рекомендовал организаторам перевозок подумать о местах размещения отдыхающих, ведь города, которые могут включить в "Большое золотое кольцо", располагают массой вариантов.