Президент Белоруссии Лукашенко: внезапный уход с должности опасен

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал свой уход в будущем с поста главы государства. По его словам, это случится "когда надо".

Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал свой уход в будущем с поста главы государства. По его словам, это случится "когда надо".

Лукашенко отметил, что его решение не будет являться неожиданным, так как в этом случае может возникнуть опасность.

Глава Белоруссии переизбрался на новый срок в рамках выборов, которые состоялись 9 августа. По информации местной Центральной избирательной комиссии, за Лукашенко проголосовали свыше 80% граждан страны. Однако противники власти попытались подвергнуть сомнению результаты и организовали уличные акции.

Одним из инициаторов митингов выступила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, покинувшая страну.