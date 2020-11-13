20:07 13 Ноября 2020Политика
Президент Белоруссии Лукашенко: внезапный уход с должности опасен
Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал свой уход в будущем с поста главы государства. По его словам, это случится "когда надо".
Белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал свой уход в будущем с поста главы государства. По его словам, это случится "когда надо".
Лукашенко отметил, что его решение не будет являться неожиданным, так как в этом случае может возникнуть опасность.
Глава Белоруссии переизбрался на новый срок в рамках выборов, которые состоялись 9 августа. По информации местной Центральной избирательной комиссии, за Лукашенко проголосовали свыше 80% граждан страны. Однако противники власти попытались подвергнуть сомнению результаты и организовали уличные акции.
Одним из инициаторов митингов выступила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская, покинувшая страну.