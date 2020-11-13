Главнокомандующий ЛНА занял первое место в политическом рейтинге страны

Ливийцы назвали главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара самым популярным государственным деятелем в республике, передает Федеральное агентство новостей.

Ливийцы назвали главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара самым популярным государственным деятелем в республике, передает Федеральное агентство новостей.

Арабский центр исследований провел опрос среди жителей Ливии, в котором приняли участие более семи тысяч человек. На основании результатов опроса был составлен рейтинг политиков, а также представлено мнение ливийцев о текущей экономической ситуации в республике.

Согласно данным опроса, Халифа Хафтар пользуется наибольшей поддержкой со стороны ливийцев. Более 28% опрошенных назвали главу ЛНА самым популярным государственным деятелем в Ливии. Главу Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа поддержали 6% опрошенных. Глава «МВД» Фатхи Башага набрал 8%. На последнем месте оказался руководитель Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри.

Нынешней социально-экономической политикой в республике недовольны более половины опрошенных. При этом более 74% считают, что Ливия погрязла в коррупции.