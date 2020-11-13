Лукашенко признал быстротечность времени на посту президента

Политического времени осталось не так много, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако он подчеркнул, что не намерен уступать своим оппонентам.

Политического времени осталось не так много, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако он подчеркнул, что не намерен уступать своим оппонентам.

Белорусский лидер дал оценку развитию ситуации в стране. По словам Лукашенко, он не встанет на колени, даже если останется в полном одиночестве.

Глава государства объяснил, что не собирается сдаваться, об этом он часто говорил так называемому окружению и политическим оппонентам. Лукашенко особо отметил, что твердо намерен бороться за то, что создавал четверть века своими руками.

Выборы президента Белоруссии состоялись в августе. Победу одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.