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19:55   13 Ноября 2020
Политика

Лукашенко признал быстротечность времени на посту президента

Лукашенко признал быстротечность времени на посту президента

Политического времени осталось не так много, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако он подчеркнул, что не намерен уступать своим оппонентам.

Белорусский лидер дал оценку развитию ситуации в стране. По словам Лукашенко, он не встанет на колени, даже если останется в полном одиночестве.

Глава государства объяснил, что не собирается сдаваться, об этом он часто говорил так называемому окружению и политическим оппонентам. Лукашенко особо отметил, что твердо намерен бороться за то, что создавал четверть века своими руками.

Выборы президента Белоруссии состоялись в августе. Победу одержал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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#белоруссия #президент #лукашенко

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