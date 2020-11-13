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19:46   13 Ноября 2020
Политика

Лукашенко заявил, что Западу он не по зубам

Лукашенко заявил, что Западу он не по зубам

Запад ничего не сможет сделать с президентом Белоруссии. Об этом заявил сам белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что он предан народу и не проворовался, поэтому он Западу "не по зубам".

Ранее Лукашенко утверждал, что не встанет на колени, даже если останется в одиночестве. Он собирается бороться за то, что создавал на посту президента Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в августе. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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#белоруссия #запад #лукашенко

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