Лукашенко заявил, что Западу он не по зубам

Запад ничего не сможет сделать с президентом Белоруссии. Об этом заявил сам белорусский лидер Александр Лукашенко.

Запад ничего не сможет сделать с президентом Белоруссии. Об этом заявил сам белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что он предан народу и не проворовался, поэтому он Западу "не по зубам".

Ранее Лукашенко утверждал, что не встанет на колени, даже если останется в одиночестве. Он собирается бороться за то, что создавал на посту президента Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в августе. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.