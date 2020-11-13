19:46 13 Ноября 2020Политика
Лукашенко заявил, что Западу он не по зубам
Запад ничего не сможет сделать с президентом Белоруссии. Об этом заявил сам белорусский лидер Александр Лукашенко.
Запад ничего не сможет сделать с президентом Белоруссии. Об этом заявил сам белорусский лидер Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что он предан народу и не проворовался, поэтому он Западу "не по зубам".
Ранее Лукашенко утверждал, что не встанет на колени, даже если останется в одиночестве. Он собирается бороться за то, что создавал на посту президента Белоруссии.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись в августе. Победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.