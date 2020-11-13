Построенный Россией «Приморский УПК» лишит Прибалтику остатков транзита

Главная цель «Приморского универсально-погрузочного комплекса», полностью переориентировать российские транзитные грузы из портов Прибалтики и помочь Белоруссии отказаться от сотрудничества с недружественными ей странами.

Российский «Приморский универсально-погрузочный комплекс», строительство которого планируется завершить в 2023 году, станет одним из крупнейших портовых комплексов в Балтийском море.

Главная цель этого проекта полностью переориентировать российские транзитные грузы из портов Прибалтики, а также новый УПК поможет Белоруссии отказаться от сотрудничества с недружественными ей странами.

Об этом в интервью информационному порталу Baltnews рассказал замгендиректора по проектированию ООО «Приморский УПК» Дмитрий Темкин, отметив, что белорусские производители заранее вступили в переговоры с руководством портового комплекса, чтобы к моменту завершения его строительства переориентировать на него свои грузы из прибалтийских портов.

«Наш проект реализуется в рамках переориентации грузов из портов Прибалтики в порты Северо-Западного региона РФ. Мы предоставляем современные технологии, которые позволяют снизить транспортные издержки грузоотправителей», — рассказал Темкин.

По его словам, «Приморский УПК» позволит грузоотправителям сократить транспортные издержки. Например, УПК предоставит производителям возможность арендовать складские мощности и поэтапно накапливать судовые партии, чтобы затем вывозить их крупнотоннажными судами. В то же время скоростные транспортные магистрали на подходах к порту сократят сроки доставки грузов, добавил Темкин.

Поэтому переориентация белорусских грузов в порты Северо-Запада РФ, помимо политического интереса, имеют еще и экономическую целесообразность.

«Сейчас грузоотправители испытывают дефицит современных портовых мощностей, способных предоставить качественную услугу перевалки грузов. Мы проводим информационную работу с грузоотправителями о том, что реализуется новый современный проект, и приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных», — добавил также заместитель директора УПК.

По его словам, руководство «Приморского УПК» открыто к диалогу с Белоруссией и уже сейчас готово предусмотреть дополнительные склады и портовые мощности, если в этом возникнет необходимость.

Белорусские партнеры, добавил Темкин, заинтересованы в скорейшей достройке нового современного и мощного УПК, так как им для планирования переориентации грузопотоков нужно понимать, когда будет введен в эксплуатацию альтернативный портовый комплекс.

«На сегодняшний день наши планы по строительству и планы белорусских коллег по переориентации грузопотоков очень хорошо коррелируют между собой», — подчеркнул Темкин.

Выгода белорусов от переориентации своих грузов заключается в формировании долгосрочных добрососедских и взаимовыгодных отношений с Россией. Тем более, что Россия самостоятельно выстраивает транспортные потоки с партнерами и предоставляет современную инфраструктуру. А в обмен Россия в рамках партнерских соглашений получает единую тарифную политику, развитие особой экономической зоны и таможенные послабления, объяснил Дмитрий Темкин.