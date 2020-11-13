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19:26   13 Ноября 2020
Политика

Водная блокада Киева привела к развитию систем обеспечения Крыма

Водная блокада Киева привела к развитию систем обеспечения Крыма

Политолог Владислав Ганжара объяснил, как будет развиваться ситуация в случае сохранения Украиной ограничений на поставки воды в Крым.

Ранее в Госдуме РФ исключили проведение переговоров с Киевом по этому вопросу. Ганджара также считает, что этот процесс невозможен. Россия только самостоятельно способна разобраться со сложившейся ситуацией, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Политолог обратил внимание на то, что власти РФ уже разработали ряд мер, которые направлены на улучшение крымских систем обеспечения.

Киев на протяжении долгого времени пытался спекулировать на этой теме, так как ничего другого не умеет, заметил Ганжара. Однако разумным предложениям, звучавшим с территории Украины, не нашлось место из-за высокой политизированности участников.

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#россия #украина #крым #вода #ганжара

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