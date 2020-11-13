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19:25   13 Ноября 2020
Армия

Путин постановил ввести в действие план обороны России на 2021–2025 годы

Путин постановил ввести в действие план обороны России на 2021–2025 годы

Президент России Владимир Путин утвердил пятилетний план обороны страны, который начнет действовать уже с 1 января 2021 года.

Данный план станет программным документом, который будет определять действия силовых министерств и ведомств, чтобы максимально нейтрализовать потенциальные угрозы России. Пятилетний план вступает в силу со дня его подписания, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин ранее подписал указ о создании "Ассамблеи народов России". Данный проект был создан для совершения государственной национальной политики и укрепления межнационального согласия.

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#россия #путин #оборона

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