Путин постановил ввести в действие план обороны России на 2021–2025 годы

Президент России Владимир Путин утвердил пятилетний план обороны страны, который начнет действовать уже с 1 января 2021 года.

Президент России Владимир Путин утвердил пятилетний план обороны страны, который начнет действовать уже с 1 января 2021 года.

Данный план станет программным документом, который будет определять действия силовых министерств и ведомств, чтобы максимально нейтрализовать потенциальные угрозы России. Пятилетний план вступает в силу со дня его подписания, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин ранее подписал указ о создании "Ассамблеи народов России". Данный проект был создан для совершения государственной национальной политики и укрепления межнационального согласия.