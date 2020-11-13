Сирийские беженцы под Дамаском получили гуманитарную помощь от РФ

Переселенцы в центре для проживания перемещенных лиц Аль-Харджила получили гуманитарную помощь из рук офицеров российской военной полиции.

Переселенцы в центре для проживания перемещенных лиц Аль-Харджила получили гуманитарную помощь из рук офицеров российской военной полиции.

Как сообщается в материале Федерального агентства новостей, гумпомощь для сирийцев собрали Фонд Ахмата Кадырова и организация "Боевое братство". Беженцы получили продовольственные товары, а также медикаменты.

Глава Федерального агентства по гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков сообщил, что общий вес доставленных грузов составил 76 тонн.

"Гуманитарная помощь дает местным жителям шанс улучшить свою жизнь прямо сейчас. Однако нужно заниматься и восстановлением инфраструктуры", – заявил он.

Восстановление предприятий и инфраструктуры обеспечит людей работой, а также всеми необходимыми услугами для нормальной жизни.