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19:23   13 Ноября 2020
Экономика

Индексация пенсий будет стимулировать россиян трудоустраиваться официально

Индексация пенсий будет стимулировать россиян трудоустраиваться официально

Восстановление индексации пенсий работающих граждан позволит сэкономить бюджетные средства. О достоинстве выплат "Экономике сегодня" рассказал депутат Ярослав Нилов.

Вопрос восстановления индексации выплат трудоустроенным россиянам сегодня прорабатывается Правительством, это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Депутаты Государственной думы уже имели возможность ознакомиться с несколькими вариантами начисления выплат. Вопрос все еще вызывает бурную дискуссию в сообществе — к примеру, в Минфине индексацию считают чрезмерной.

Бюджет может получить значительную прибыль при введении индексации, считает депутат Государственной думы Ярослав Нилов. Материальное обеспечение работающих пенсионеров будет стимулировать выход граждан из "серых" — как следствие, они будут регулярно отчислять выплаты в бюджет.

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#россия #пенсии #нилов #индексация пенсий #социальная политика

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