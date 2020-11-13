Индексация пенсий будет стимулировать россиян трудоустраиваться официально

Восстановление индексации пенсий работающих граждан позволит сэкономить бюджетные средства. О достоинстве выплат "Экономике сегодня" рассказал депутат Ярослав Нилов.

Восстановление индексации пенсий работающих граждан позволит сэкономить бюджетные средства. О достоинстве выплат "Экономике сегодня" рассказал депутат Ярослав Нилов.

Вопрос восстановления индексации выплат трудоустроенным россиянам сегодня прорабатывается Правительством, это подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Депутаты Государственной думы уже имели возможность ознакомиться с несколькими вариантами начисления выплат. Вопрос все еще вызывает бурную дискуссию в сообществе — к примеру, в Минфине индексацию считают чрезмерной.

Бюджет может получить значительную прибыль при введении индексации, считает депутат Государственной думы Ярослав Нилов. Материальное обеспечение работающих пенсионеров будет стимулировать выход граждан из "серых" — как следствие, они будут регулярно отчислять выплаты в бюджет.