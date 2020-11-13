Жители лагеря беженцев Рукбан голодали и страдали от болезней

Жители Сирии, вырвавшиеся за пределы лагеря Рукбан в зоне Эт-Танф, рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время пребывания в этом месте.

Жители Сирии, вырвавшиеся за пределы лагеря Рукбан в зоне Эт-Танф, рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время пребывания в этом месте.

В последний раз из лагеря вырвались около 200 человек. По словам одной из бывших жительниц лагеря Сельмы Мороуэх, палатка была единственным жилищем для нее и семерых детей. Конструкция никак не защищала от стихии и непогоды. Семья была вынуждена голодать, так как даже с питьевой водой в Рукбане наблюдались проблемы. В качестве еды людям давали только лепешки, пишет РИА Новости.

После выхода из лагеря, военные РФ передали сирийцам провиант и лекарственные средства.

Бывшая узница Энтесар Эльджасим отметила, что жители лагеря были лишены медицинской помощи. Это приводило к летальным исходам даже от несерьезных заболеваний.

Абдула Фарадж, вместе с остальными вырвавшийся на свободу, заметил, что беженцев запугали боевики, поэтому те не могли бежать. Граждан пугали арестами и пытками.

Территория, где расположен Рукбан, оккупирована военными США, которые игнорируют сообщения России и Сирийской Арабской Республики о катастрофической ситуации в лагере.