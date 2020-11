Почему план Джо Байдена ввести в США всеобщий локдаун обречен на провал

Американское издание The National Interest оценило риски, которые может нанести экономике страны введение жестких ограничительных мер.

Действующий президент США Дональд Трамп назвал своего главного оппонента на текущих выборах главы государства Джо Байдена законодателем, который желает превратить Америку в «тюремную страну» и закрыть всех по домам, чтобы не допустить распространение нового коронавируса.

Joe Biden is promising to delay the vaccine and turn America into a prison state—locking you in your home while letting far-left rioters roam free. The Biden Lockdown will mean no school, no graduations, no weddings, no Thanksgiving, no Christmas, no Fourth of July, and...