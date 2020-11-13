Почему план Джо Байдена ввести в США всеобщий локдаун обречен на провал

Американское издание The National Interest оценило риски, которые может нанести экономике страны введение жестких ограничительных мер.

Действующий президент США Дональд Трамп назвал своего главного оппонента на текущих выборах главы государства Джо Байдена законодателем, который желает превратить Америку в «тюремную страну» и закрыть всех по домам, чтобы не допустить распространение нового коронавируса.

Joe Biden is promising to delay the vaccine and turn America into a prison state—locking you in your home while letting far-left rioters roam free. The Biden Lockdown will mean no school, no graduations, no weddings, no Thanksgiving, no Christmas, no Fourth of July, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2020

Несмотря на то, что Байден опроверг эти утверждения, демократ заявил, что все-таки планирует «прислушаться к ученым». Вместе они могут построить согласованную стратегию смягчения последствий COVID-19, которая, в том числе, может включать многонедельный экономический спад.

Член новой целевой группы Байдена по коронавирусу, директор Центра исследований инфекционных заболеваний и политики в Миннесоте, доктор Майкл Остерхольм выдвинул идею локдауна. Он заявил, что такая мера необходима для ликвидации неуправляемых всплесков инфекции по всей стране. Так, среднее число случаев заболевания в ноябре составило 120 тысяч каждый день.

Специалист добавил, что правительство планирует занять средства, чтобы восполнить потерянный доход и заработную плату американцам, которые останутся без работы из-за остановки производства.

«Мы могли бы заплатить за пакет прямо сейчас, чтобы покрыть всю заработную плату, потерянную отдельными работниками, небольшими компаниями, средними компаниями или городскими, государственными, окружными правительствами. Мы могли бы сделать все это и закрыться на четыре-шесть недель», — заявил он.

Ранее Остерхольм предупредил, что страну в скором времени ждет настоящий «коронавирусный ад», прежде чем вакцина от инфекции появится в широком доступе. Такое же мнение выразил Байден, заявивший, что американцам следует готовиться к «очень темной зиме».

Число подтвержденных случаев в США на днях превысило 10,5 миллионов человек. В это же время новые очаги заболеваемости были обнаружены в Техасе, Иллинойсе и Висконсине, и везде — рекордное число госпитализаций.

Так, Остерхольм выразил мнение, что локдаун должен быть настолько всеобъемлющим и строгим, насколько это возможно.

Американское издание The National Interest оценило намерение команды Байдена ввести жесткие ограничительные меры и выяснило, не навредят ли они экономике страны еще больше и может ли нация себе это позволить.

“Lockdowns are bad for everybody,” Dr. Maria S. Salvato, professor and head of the Laboratory of Arenavirus Disease & Vaccines at the University of Maryland School of Medicine, said.https://t.co/V6wvqIDQ3i — National Interest (@TheNatlInterest) November 12, 2020

Экономическая катастрофа

Категорически против общенационального локдауна высказались медицинские работники и экономисты. В частности, профессор и руководитель Лаборатории Аренавирусных заболеваний и вакцин медицинской школы Мэрилендского университета Мария Сальвато заявила, что локдаун может повысить уровень сумасшествия в стране.

Более эффективной мерой профессор назвала введение обязательного масочного режима во всех местах отдыха и религиозных учреждениях, включая магазины, церкви, спортивные залы, школы и другие закрытые общественные места.

По мнению врача, также необходимо внести незначительные изменения в распорядок школьного дня: строго контролировать использование дезинфицирующих средств для рук, больше времени проводить на открытом воздухе и, наконец, разделить учебу на секции, где некоторые ученики посещают занятия утром, а остальные — во второй половине дня.

С финансовой точки зрения локдаун поставил бы страну в еще более невыгодное положение, считает The National Interest. Федеральный дефицит во втором квартале 2020 года составил чуть более 135% ВВП. Это стало самым высоким показателем за всю историю, а миллионы американцев остались без работы.

Исправить ситуацию не помог даже закон Конгресса об экономической помощи в размере 2,2 трлн долларов, направленный на тех, кто больше всего пострадал от финансовых последствий пандемии. По словам издания, срок большинства положений в законодательстве уже истек. В этой связи законодатели ведут переговоры об очередном раунде федеральной помощи, хотя, как показала практика, предыдущий оказался безрезультатным.

«Денег не хватит»

Экономисты заявляют, что на данный момент у них нет средств, чтобы осуществить намерения Байдена.

«Нам придется занимать, что означает продажу еще большего количества казначейских облигаций. Федеральный долг и так высок, мы только поднимем его еще выше», — заявил экономист Smith's Research & Gradings Скотт Макдональд.

Эксперт добавил, что локдаун не только «убьет» экономическую активность, но и сделает ее восстановление W-образной, приведя экономику в глубокую рецессию в текущем году. Такая схема предполагает, что после непродолжительного выравнивания наступает резкое снижение, и только после этого наступает период полного возрождения.

«Локдаун также, вероятно, убил бы большое количество малых и средних предприятий, которые держались. Самый важный фактор — это получение вакцины», — убежден Макдональд.

Такое же мнение выразил доктор Майкл Остерхольм. По его словам, препарат от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer — на 90% эффективна в предотвращении инфекции.

«Я думаю, что сообщение таково: как мы пройдем через это? Нам нужны моменты Рузвельта прямо сейчас. Нам нужны разговоры у камина. Нам нужно, чтобы кто-то сказал Америке: “Вот что, черт возьми, произойдет"», — сказал Остерхольм.

Ранее Джо Байден заявил, что не пожалеет сил и обязательств, чтобы «обратить пандемию вспять». В беседе с «Политикой Сегодня» главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров заявил, что в случае победы на выборах Байден вряд ли сможет внести кардинальные изменения в ситуацию с коронавирусом. Остановить инфекцию сможет только вакцина.

В свою очередь, в России отвергли возможность введения локдауна из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что степень мобилизации российской системы здравоохранения позволяет «не душить экономику».

Ранее словарь английского языка Collins Dictionary выбрал словом 2020 года «локдаун», которое воплощает в себе общий опыт большого количества людей.