Forbes: США констатировали дипломатическую победу России в Карабахе

Прекращение огня в Нагорном Карабахе стало успехом России, пишет американский журнал Forbes.

Сделка между Баку и Ереваном, заключенная при посредничестве Москвы, положила конец почти шестинедельной войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, констатирует колумнист американского журнала Forbes Джеймс Роджерс.

«Для Владимира Путина сделка является успехом в том смысле, что Россия показала наличие у себя полномочий для ее осуществления. При Путине Россия всегда стремилась проецировать больше власти на мировую арену, и конфликт у границ РФ — на территории бывшего Советского Союза — представлял собой вызов авторитету России», — пишет Роджерс о ситуации в Нагорно-Карабахской Республике.

Объявление перемирия в Нагорном Карабахе — дипломатическая победа РФ, утверждает колумнист Forbes. По условиям сделки, Россия обязалась направить в регион 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров и 380 других транспортных средств. Обязательства рассчитаны на ближайшие пять лет, но могут быть продлены на последующий период.

В предпоследний раз территориальный конфликт разгорелся «в последние дни существования Советского Союза», напоминает Роджерс. За три года боевых действий, с 1991 по 1994 год, погибло около 30 000 человек. Война закончилась прекращением огня, но не прочным урегулированием.

«Таким образом, прекращение огня является значительным успехом для Москвы, но дальнейшая судьба этого раздираемого войной региона далека от ясности», — сказано в статье Forbes.

Сделка, по мнению Роджерса, обернулась разными результатами для всех трех лидеров — премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.

«Количество территорий, захваченных азербайджанскими войсками до окончания боевых действий, побудило Азербайджан праздновать победу. У Армении — по сути, вынужденной согласиться на прекращение огня с позиции военной слабости — не было повода радоваться, и протестующие вышли на улицы, скандируя «Армения смирилась с поражением», — пишет журналист.

Действительно, выход Армении из конфликта пусть и с минимальными, но потерями, стал ударом для страны. На этом фоне 11 ноября активизировалась армянская оппозиция, недовольная заключением мира, а у здания парламента собрались протестующие. Они требуют отставки Пашиняна и дератификации соглашения, однако второе им не под силу даже в случае потенциального прихода оппозиции к власти — здесь нужно согласие всех трех сторон договора.

Предсказуемо, уже 13 ноября главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, требующего реванша в войне, пригласили на разговор в Специальную следственную службу страны. Пашинян эффектно парировал оппозиции, обвиняющей его в «сдаче Армении»: он напомнил, что главы протестных фракций парламента так и не появились в качестве добровольцев в Нагорном Карабахе, пока конфликт продолжался.

Тем не менее, уже два эксперта предрекли в интервью «Политике Сегодня» скорую отставку Пашиняна. После событий в НКР, несмотря на единственное разумное решение о прекращении огня в сложившейся ситуации (силы Азербайджана превосходили силы Армении), премьер-министр страны вскоре лишится власти, считает политолог Марат Баширов.

Внутриполитическая ситуация в Ереване крайне неустойчива — это доказали и частые кадровые перестановки в спецслужбах страны, рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он прогнозирует скорую смену власти: «карабахский клан» предъявит претензии Пашиняну, а в его кресло сядет пророссийский политик.

Остается лишь надеяться, что миротворцы действительно смогут затушить пламя столетней войны в регионе. Сегодня на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха Путин выразил надежду, что словосочетание «нагорно-карабахский конфликт» больше не будет употребляться.