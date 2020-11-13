Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:59   13 Ноября 2020
Политика

Отель Plaza помог Трампу стать героем фильма "Один дома 2"

Отель Plaza помог Трампу стать героем фильма "Один дома 2"

Действующий глава США Дональд Трамп агрессивно добыл роль в фильме "Один дома 2" в начале 1990-х годов. Об этом сообщил режиссер кинокартины Крис Коламбус.

По его словам, обычно в Нью-Йорке для съемок фильмов требуется лишь заплатить деньги. В то время кинокартину "Один дома 2" решили снять в гостинице Plaza, которой управлял Трамп. Изначально бизнесмен разрешил разместить декорации в лобби за отдельную плату, однако позже Трамп захотел лично сняться в кинофильме.

"Есть только один способ снимать в Plaza — это дать мне роль в фильме", — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что Трамп появился в кадре всего лишь на несколько секунд, однако аудитория восприняла это положительно. Было принято решение оставить сцену, однако свою роль Трамп завоевал "агрессивным путем".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #трамп #один дома

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров