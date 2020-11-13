Отель Plaza помог Трампу стать героем фильма "Один дома 2"

Действующий глава США Дональд Трамп агрессивно добыл роль в фильме "Один дома 2" в начале 1990-х годов. Об этом сообщил режиссер кинокартины Крис Коламбус.

Действующий глава США Дональд Трамп агрессивно добыл роль в фильме "Один дома 2" в начале 1990-х годов. Об этом сообщил режиссер кинокартины Крис Коламбус.

По его словам, обычно в Нью-Йорке для съемок фильмов требуется лишь заплатить деньги. В то время кинокартину "Один дома 2" решили снять в гостинице Plaza, которой управлял Трамп. Изначально бизнесмен разрешил разместить декорации в лобби за отдельную плату, однако позже Трамп захотел лично сняться в кинофильме.

"Есть только один способ снимать в Plaza — это дать мне роль в фильме", — сказал он.

Режиссер подчеркнул, что Трамп появился в кадре всего лишь на несколько секунд, однако аудитория восприняла это положительно. Было принято решение оставить сцену, однако свою роль Трамп завоевал "агрессивным путем".