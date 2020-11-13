Турция оштрафовала Google на более чем 25 млн долларов

Антимонопольное ведомство Турции оштрафовало Google на более чем 25 миллионов долларов за злоупотребление своим положением на рынке поисковых систем.

Антимонопольное ведомство Турции оштрафовало Google на более чем 25 миллионов долларов за злоупотребление своим положением на рынке поисковых систем.

Турецкий парламент принял законопроект об усилении контроля за иностранными социальными сетями. В рамках него предусматривается открытие сетями своих представительств на территории Турции.

Некоторое время назад власти Турции оштрафовали американскую платформу за доминирующее положение на рынке поисковых систем. По данным местных СМИ, корпорация Google создала неудобства на рынке электронной коммерции.

Некоторое время назад в России против Google возбудили дело об административном правонарушении. Компанию могут оштрафовать на полмиллиона рублей за показ запрещенной на территории РФ рекламы, передает Nation News.