Суд по MH17 забыл о странных исчезновениях украинских диспетчеров

Нидерландский суд, занимающийся рассмотрением дела по крушению малайзийского «Боинга» в Донецкой области летом 2014 года, не воспринимает доказательства, предоставляемы российской стороной.

Нидерландский суд, занимающийся рассмотрением дела по крушению малайзийского «Боинга» в Донецкой области летом 2014 года, не воспринимает доказательства, предоставляемы российской стороной.

Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин, комментируя новость о том, что прокуратура Нидерландов в ходе судебных слушаний по делу МН17 отклонила большинство вопросов, заданных стороной защиты.

Как сообщает РИА Новости, ходатайства защиты касались результатов судебно-медицинской экспертизы с места крушения лайнера. Адвокаты хотели задать вопросы авторам докладов по веществам и фрагментам, собранным на месте крушения и с тел жертв. Также адвокаты хотели допросить экспертов, проводивших анализ этих веществ и фрагментов.

Помимо этого, сторона защиты заявила о необходимости провести допросы свидетелей, возможно обладающих информацией о дислокации зенитно-ракетного комплекса «Бук» и его дислокации, а также свидетелей, способных разъяснить и интерпретировать перехваченных телефонных переговоров.

По мнению адвокатов, все это нужно сделать, чтобы подтвердить надежность и ценность тех обвинений, которые выдвигает гособвинение.

При этом само голландское гособвинение отказалось продолжать расследование, ссылаясь на отсутствие такой необходимости и необоснованностью требований его продолжать.

Комментируя позицию суда, отклонившего большинство заданных стороной защиты вопросов, Алексей Подберезкин напомнил, что российская сторона всегда была настроена на диалог.

Концерн «Алмаз Антей» наглядно продемонстрировал, что ракета «Бук», которой по мнению обвинения, был сбит лайнер, не была российской, так как наша страна давно уже сняла эти ракеты с вооружения своей армии и прекратила их выпуск.

«Если это был "Бук", то советского образца, который остался на Украине. По поражающим элементам это было доказано "Алмаз Антеем". Управлять "Буком" ополченцы не могут, нужна слаженная профессиональная команда, это может быть только подготовленный экипаж», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его словам, суд Нидерландов просто не воспринимает доказательства, предоставляемые Россией.

При этом ни украинская, ни американская сторона, контролировавшие ситуацию в районе катастрофы, не проявляют желания предоставить свои данные, напомнил Подберезкин. Например, американцы так и не предоставили свои спутниковые снимки, а Киев не обнародовал расшифровку переговоров диспетчеров. Также голландский суд не интересуется судьбой украинских диспетчеров и других гражданских лиц, знакомых с ситуацией, которые исчезли самым таинственным образом.

«И самое главное: не было никакой необходимости, даже если шли военные действия, вводить туда экипажи "Бука". Вот это никогда не удалось бы доказать. Да, украинская авиация в то время летала, но она легко сбивалась ПЗРК. Поэтому очевидно, что все обвинения в адрес России – совершенная нелепость», — заключил эксперт.

Напомним, пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний» разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, где к тому моменту уже несколько месяцев ВСУ проводили военную операцию против республик Донбасса. В результате крушения погибли все, кто находился на борту лайнера – 298 человек.

Несмотря на то, что именно Киев по неизвестной причине не закрыл воздушное пространство над зоной военных действий для полетов гражданской авиации, обвинения в причастности к трагедии были выдвинуты против России и ополченцев Донбасса.

Созданная Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ) не пригласила к расследованию Россию и не рассматривает доказательства, которые Россия собирает самостоятельно.

Как заявил по этому поводу президент РФ Владимир Путин, Москва признает результаты следствия по делу о крушении рейса МН17, при условии, что ее допустят к полноценному участию в нем, однако пока этого не происходит.

Суд в Нидерландах по данному делу начался 9 марта 2020 года. Обвинения выдвинуты в адрес трех граждан РФ – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Олега Плуталова, а также против гражданина Украины Леонида Харченко.