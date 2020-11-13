Стало известно о других происшествиях с участием Ан-124 "Руслан"

Аварийно сесть пришлось грузовому самолету Ан-124 в Новосибирске. Для лайнера авария стала не первой.

Аварийно сесть пришлось грузовому самолету Ан-124 в Новосибирске. Для лайнера авария стала не первой.

Для самолета Ан-124 "Руслан", который сошел со взлетной полосы в Новосибирске, авария стала не первой. В 2013 году летное судно столкнулось с другим воздушным судном. ЧП случилось в аэропорту Казани. Пилот Ан-124 совершал рейс Ульяновск — Казань, однако во время взлета он задел кончиком крыла самолет Як-42, который в это время стоял на техническом обслуживании. Вследствие произошедшего никто не пострадал. Аэропорту также продолжил работать в своем режиме, пишет Федеральное агентство новостей.

Добавим, в пятницу 13 ноября в новосибирском аэропорту "Толмачево" борт с 83 тоннами груза во время посадки вылетел за пределы взлетной полосы. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отказ двигателя. Члены экипажа не пострадали.