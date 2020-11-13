Президент Белоруссии поклялся, что преемников власти не будет

Преемников власти в стране не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Преемников власти в стране не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, также не будет никакого транзита власти в стране, а во главе государства будет избранный народом лидер.

"Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит народ", — подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее белорусский лидер гарантировал провести новые выборы. Лукашенко уточнил, что они пройдут тогда, когда этого захотят граждане Белоруссии.