Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:06   13 Ноября 2020
Политика

Президент Белоруссии поклялся, что преемников власти не будет

Президент Белоруссии поклялся, что преемников власти не будет

Преемников власти в стране не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, также не будет никакого транзита власти в стране, а во главе государства будет избранный народом лидер.

"Я поклялся. Я пообещал, что будет так, как решит народ", — подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее белорусский лидер гарантировал провести новые выборы. Лукашенко уточнил, что они пройдут тогда, когда этого захотят граждане Белоруссии.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#выборы #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров