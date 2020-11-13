Онкобольная Заворотнюк собирается вернуться на телевидение

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк может дать первое после продолжительного перерыва интервью, в котором расскажет о борьбе с онкозаболеванием.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк может дать первое после продолжительного перерыва интервью, в котором расскажет о борьбе с онкозаболеванием.

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк с прошлого года не появляется на публике, но, судя по появляющимся в СМИ данным, чувствует себя значительно лучше. Звезда отечественного кинематографа пребывает в загородном доме на территории поселка Крекшино в окружении родственников и не исключено, что скоро даст первое за большой период времени интервью. Об этом пишет Собеседник.

Согласно представленным данным, Заворотнюк готова пообщаться с Андреем Малаховым. Актрису и телеведущего связывает давняя дружба. При этом интервью, скорей всего, будет записано в непривычном для "Прямого эфира" формате. Заворотнюк и Малахов поговорят тет-а-тет в пустой студии или вовсе на нейтральной территории. Таким образом, отвыкшей от публичных выступлений актрисе будет более комфортно чувствовать себя в эфире.