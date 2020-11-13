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17:55   13 Ноября 2020
Политика

Подписан указ о создании центра гуманитарного реагирования в Карабахе

Подписан указ о создании центра гуманитарного реагирования в Карабахе

Президент России Владимир Путин инициировал создание межведомственного центра для решения гуманитарных вопросов.

В тексте указа сообщается, что основными функциями центра станут содействие по возвращению граждан, покинувших Нагорный Карабах, в места проживания и восстановление инфраструктуры. Министерство обороны РФ назначено ответственным органом по решению организационных вопросов.

Согласно тексту, указ вступил в силу со дня подписания — 13 ноября.

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#путин #указ #нагорный карабах

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