Подписан указ о создании центра гуманитарного реагирования в Карабахе

Президент России Владимир Путин инициировал создание межведомственного центра для решения гуманитарных вопросов.

Президент России Владимир Путин инициировал создание межведомственного центра для решения гуманитарных вопросов.

В тексте указа сообщается, что основными функциями центра станут содействие по возвращению граждан, покинувших Нагорный Карабах, в места проживания и восстановление инфраструктуры. Министерство обороны РФ назначено ответственным органом по решению организационных вопросов.

Согласно тексту, указ вступил в силу со дня подписания — 13 ноября.