17:55 13 Ноября 2020Политика
Подписан указ о создании центра гуманитарного реагирования в Карабахе
Президент России Владимир Путин инициировал создание межведомственного центра для решения гуманитарных вопросов.
Президент России Владимир Путин инициировал создание межведомственного центра для решения гуманитарных вопросов.
В тексте указа сообщается, что основными функциями центра станут содействие по возвращению граждан, покинувших Нагорный Карабах, в места проживания и восстановление инфраструктуры. Министерство обороны РФ назначено ответственным органом по решению организационных вопросов.
Согласно тексту, указ вступил в силу со дня подписания — 13 ноября.