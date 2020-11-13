Facebook и Twitter вмешались в борьбу на президентских выборах в США

Facebook изменил статус действующего главы Белого дома Дональда Трампа с «президента» на «кандидата».

Американская социальная сеть Facebook изменила политический статус действующего президента США Дональда Трампа. Теперь из записи в профиле следует, что глава Белого дома — «кандидат на государственную должность».

Президентские выборы в Соединенных Штатах прошли 3 ноября. В связи с тем, что многие граждане страны голосовали по почте, подсчет в нескольких штатах до сих пор продолжается. Главный оппонент Трампа Джо Байден объявил о своей победе, что подтвердил ряд американских СМИ, среди которых — Fox News, Assosiated Press, CNN и NBC.

В свою очередь, нынешний глава Белого дома не сомневается в том, что должен пойти на второй срок. Юристы республиканца направили иски в суды штатов Пенсильвания, Невада и Аризона, заявив о многочисленных фальсификациях со стороны политических оппонентов и сотрудников счетных комиссий.

В пятницу, 13 ноября, апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск предвыборного штаба Трампа и не стал учитывать в итоговых результатах президентских выборов почтовые бюллетени. Речь идет о тех избирателях, которые не успели в установленный срок до 9 ноября подтвердить свою личность.

Помимо этого, Трамп будет исполнять обязанности президента как минимум до 20 января 2021 года — даты инаугурации 46-го главы Белого дома.

Поспешное решение Facebook изменить статус Дональда Трамп лишний раз подтверждает, что крупнейшие социальные сети уже не являются политически нейтральными. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Это очень серьезный прецедент. То, что делают Facebook и Twitter, показывает четкую политическую направленность соцсетей. Если они могут себе позволить такое делать в отношении президента той страны, в которой находится их штаб-квартира, то что уж говорить про другие страны. Там они себя вообще могут чувствовать вольготно и делать, что хотят. В частности, в России», — выразил мнение эксперт.

Текущие выборы в США сильно изменили представление о современном мире, продолжил Зыков. Оказалось, что Facebook и Twitter больше нельзя считать только лишь пользовательскими платформами для общения. За это время они приняли на себя функцию настоящего рупора для выгодных им представителей власти и даже избирательных комиссий.

«Теперь это полноценные медиаплатформы со своим политическим взглядом. Относиться теперь к ним можно точно также как к иностранным СМИ», — считает собеседник издания.

Такая практика может привести к максимальной распущенности соцсетей на любых других выборах за пределами США, уверен Зыков. В пример эксперт привел голосование 2016 года за выход Великобритании из состава Евросоюза. После подсчета голосов во всех 382 округах, за выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, против — 48,1%. Оказалось, что не последнюю роль в этом сыграла администрация Facebook.

«Например, в Южном Уэльсе, в одном промышленном городе, построили дорогу, образовательное учреждение, торговые центры. А рядом поставили баннеры, что построили все это на деньги ЕС. Было странно, что большинство там проголосовало за Brexit. Местные жители сказали, что их беспокоят мигранты из Турции. Но это было неправдой. Оказалось, что у них такие данные из рекламы, которая рассылалась через Facebook», — рассказал Зыков.

Похожий случай произошел, когда Россию обвинили во мнимом вмешательстве в президентские выборы США 2016 года.

«Совпало, что в течение месяца появилась в рекламном кабинете всех пользователей сегмент: “65 тысяч россиян готовы к госизмене”. И Facebook объяснил тем, что это исторические данные. Нелепое объяснение. Выяснилось, что соцсеть попросили сделать подобное для американских организаций, которые бы раскатывали аналогичную рекламу на российских пользователей и тем самым формировали их мнение», — объяснил собеседник агентства.

Решение проблемы Владимир Зыков видит в принятии более жестких законов против иностранных соцсетей. Если Facebook откажется выполнять поставленные Роскомнадзором требования, то это еще раз докажет его политическую ангажированность.

«Мы видим, что Facebook — серьезный инструмент влияния на массы. Сейчас Роскомнадзор пытается его уговорить перенести в России серверы, накладывает штрафы. Надо действовать более жестко, которые бы стимулировали соцсеть как минимум быть более открытой, либо перестать работать в нашей стране. Если они являются бизнес-компаниями, в первую очередь, то должны пойти навстречу», — подытожил Зыков.

В начале ноября в России предложили штрафовать иностранные интернет-компании за цензурирование российских СМИ. С такой инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ).

В письме привели данные Роскомнадзора о том, что Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди них — РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1». Так, АППСИМ предложили штрафовать соцсети от 10 млн рублей до 1% международной выручки.