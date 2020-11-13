IT-специалист рассказал, как создать достойный аналог YouTube

Россия должна создать медиа-площадку, где безопасно смогут публиковаться материалы СМИ, и избавить пользователей от YouTube-зависимости, заявил IT-специалист Владимир Зыков.

Россия должна создать медиа-площадку, где безопасно смогут публиковаться материалы СМИ, и избавить пользователей от YouTube-зависимости, заявил IT-специалист Владимир Зыков.

Роскомнадзор посоветовал российским СМИ размещать видео на отечественных интернет-платформах из-за частых блокировок и предупреждений YouTube.

Зыков объяснил, что для мотивации перехода пользователей на отечественные платформы можно перенять опыт иностранных медиа. YouTube стал часто блокировать контент по надуманным причинам и не боится идти даже против президента США, подвергая цензуре его заявления, передает "ПолитЭксперт".

Россия может ограничить деятельность западной платформы на территории страны или создать единую платформу, где все правила будут предельно понятны и прозрачны, рассуждает специалист. Альтернатива YouTube избавит российских пользователей от зависимости, а в дальнейшем отечественную площадку можно будет продвигать за границей, резюмирует Зыков.