После победы Байдена козыри сами поплыли в руки Лукашенко

Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США сыграла на руку белорусскому лидеру Александру Лукашенко, который, как предполагалось, мог оставить пост главы государства до наступления Нового года или сразу после.

Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США сыграла на руку белорусскому лидеру Александру Лукашенко, который, как предполагалось, мог оставить пост главы государства до наступления Нового года или сразу после.

Об этом в комментарии изданию «Украина.ру» рассказал российский политолог Виталий Третьяков.

По его словам, инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится лишь в январе 2021 года, а значит новая администрация буде назначена еще позже, и все это время Штатам будет не до того, чтобы следить за развитием ситуации в Белоруссии.

«А тут Россия как раз вовремя атомную станцию построила и якобы вторую собирается строить. Зачем Белоруссии две атомные станции, когда и с продажей энергии с первой возникли проблемы, хотя и политические? Ясно, что две гигантские АЭС на 9 миллионов жителей — нонсенс. Видимо, это рекламно-пропагандистский шаг», — рассуждает Третьяков.

Когда президент Белоруссии Александр Лукашенко открывал на днях построенную по российскому проекту и на российский кредит БелАЭС, он заявил, что его страна стала атомной державой. И его не смутило, что слова «атомная держава» в общем понимании имеют другое значение, отметил политолог.

Таким образом в руках Лукашенко оказались, если не козыри, то во всяком случае сильные карты. Белорусский лидер получил фору во времени, и он, конечно, в силу своей человеческой и политической хитрости воспользуется ею, чтобы остаться во главе государства на весь пятилетний срок.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых, по данным Центризбиркома страны, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

По озвученным ЦИК вечером 9 августа предварительным данным, за Лукашенко проголосовали более 80% белорусских избирателей, а за его соперницу Светлану Тихановскую – 10%.

Представители оппозиции не согласились с озвученными результатами и вечером то же дня вышли на массовые протесты, требуя признать Тихановскую победителем выборов.

Сама Светлана Тихановская сначала обратилась к сторонникам с призывами прекратить протесты и беспорядки, однако вскоре она уехала в Литву и там в корне изменила риторику. В записанных Тихановской видеообращениях к белорусской оппозиции, она называла протесты и забастовки на государственных предприятиях законными методами борьбы с властью. При этом она сообщила о создании Координационного совета по транзиту власти, который сама же и возглавила. Сейм Литвы, поддерживая Светлану Тихановскую в ее президентских амбициях, принял решение не признавать Лукашенко законно избранным президентом, и считать главой РБ именно Тихановскую.

Белорусские власти в ответ заявили, что Запад предпринимает попытки осуществить в республике государственный переворот, руководя действиями оппозиции из центров, расположенных в Вильнюсе и Варшаве.

При этом Лукашенко озвучил план вывода страны из кризиса, который включает в себя внесение изменений в Конституцию Белоруссии, а также досрочные парламентские и президентские выборы.