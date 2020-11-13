Представитель ЛНА раскрыл планы по строительству новой автодороги в Ливии

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб, отвечающий за поддержание морального духа бойцов, рассказал о строительстве трассы из Сирта в Мисурату.

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид Махджуб, отвечающий за поддержание морального духа бойцов, рассказал о строительстве трассы из Сирта в Мисурату.

По словам Махджуба, этот процесс стал возможен после того, как состоялась шестая встреча участников соглашений, подписанных в формате "5+5" на площадке в Женеве. На последней встрече стороны утвердили процесс создания транспортной артерии, призванной соединить населенные пункты Сирт и Мисурату.

Несмотря на введенное по всей стране перемирие, рядом с Аль-Джуфрой замечены военнослужащие и вооруженные силы Катара, выступающие на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Действия двух стран идут вразрез с запретом ООН на поставки оружия в страну.

ЛНА придерживается позиции о мирном урегулировании ситуации, но ее планам могут помешать террористы из рядов "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ).